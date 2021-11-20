Стас Садальский назвал причину пятого развода Лолиты Милявской

«Я заметил, что с каждой фразой «я тебя люблю» той самой любви становится все меньше. Еще Есенин писал, что о любви в словах не говорят. От нее должны гореть глаза. Выставлять чувства напоказ нельзя. Лучше предоставить им место где-нибудь в глубине своего сердца. Именно из-за этого была разрушена прекрасная пара Лолиты и Димы», — написал Стас на своей странице в Instagram опубликовав архивное фото с Лолитой и Дмитрием.

Многие пользователи согласны с утверждением Садальского и то и дело отмечали в комментариях о том, что Лолита очень часто делилась подробностями своей счастливой семейной жизни с Ивановым, приковывая внимание к их браку. Темпераментная певица не согласна с установкой, что «счастье любит тишину» или действительно так сильно любила своего мужчину, что хотела делиться радостью с окружающими.

Напомним, что Лолита Милявская была замужем пять раз. Последний брак певицы с 46-летним Дмитрием Ивановым продлился почти 10 лет.