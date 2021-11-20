Стас Садальский назвал причину пятого развода Лолиты Милявской
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Фото: @stassadal/Instagram
Садальский считает, что отношения пары разрушила любовь на показ. Если бы возлюбленные слишком часто не демонстрировали бы публично свои чувства, они бы прожили вместе еще много лет, уверен артист.
«Я заметил, что с каждой фразой «я тебя люблю» той самой любви становится все меньше. Еще Есенин писал, что о любви в словах не говорят. От нее должны гореть глаза. Выставлять чувства напоказ нельзя. Лучше предоставить им место где-нибудь в глубине своего сердца. Именно из-за этого была разрушена прекрасная пара Лолиты и Димы», — написал Стас на своей странице в Instagram опубликовав архивное фото с Лолитой и Дмитрием.
Многие пользователи согласны с утверждением Садальского и то и дело отмечали в комментариях о том, что Лолита очень часто делилась подробностями своей счастливой семейной жизни с Ивановым, приковывая внимание к их браку. Темпераментная певица не согласна с установкой, что «счастье любит тишину» или действительно так сильно любила своего мужчину, что хотела делиться радостью с окружающими.
Напомним, что Лолита Милявская была замужем пять раз. Последний брак певицы с 46-летним Дмитрием Ивановым продлился почти 10 лет.
Фото и видео: Starface, Instagram