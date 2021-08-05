Стас Пьеха рассказал об отношениях с сыном: «Я даю ему больше, чем давали мне»
Стас Пьеха стал героем шоу «Алены, блин», где он рассказал о своей необычной свадьбе, и непростых отношениях с маленьким сыном.
Свадьба Стаса было событием очень скромным – так решили сами молодожены.
«Я не хотел жениться. В 30 у меня началось — я в „дурку“ заехал с психологическими проблемами, было огромное количество антидепрессантов, потом наркотики пошли. Мне говорили — женись. Я ворвался в эту схему, что нужна жена дети, наш маленький рай. Но всё это не сработало».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @wolfieha
Церемония обошлась без Мендельсона – его заменил Чайковский. О самой свадьбе мало кто знал – Пьеха рассказал, что пригрозил сотрудникам ЗАГСа, что если они расскажут журналистам о его браке, ничего хорошего с ними не будет.
Брак Пьехи, к сожалению, долго не продержался – от Натальи Горчаковой у него есть сын Петя.
Пьеха признался, что мальчик не пошел в школу в этом году, хотя 7 лет ему уже исполнилось – у Пети гиперактивность, и в обществе, где много людей, ему тяжело. Сейчас с мальчиком работают психологи, стараясь помочь ему адаптироваться.
«Он в этом году не пошел в школу, потому что оказался гиперактивным. Когда он попадает в большой коллектив, то начинает буянить. Я тоже не любит большие коллективы. Но я не буянил, а терпел, а потом выписывал кому-нибудь люлей, потому что надо было снять напряжение. А он сразу начинает мочить всех, ругаться, крушить. Ему тяжело в большом коллективе».
С сыном Пьеха общается редко. Ведущая спросила его, не испытывает ли мальчик потребности видеть его чаще, ведь из-за пандемии он навещает его нечасто.
«Мы общаемся по скайпу. Видимся, когда я приезжаю в Питер. Я понимаю, что ему может не хватать общения со мной. Потому что мы передаем то, что нам передали. Мой отец мне денег не давал и меня не содержал. Я по крайней мере делаю это. У моего отца не было возможности общаться со мной по скайпу. То есть, я всё равно отдаю больше, чем мне давали. И я хотел бы давать больше. И я думаю, что это получится».
Свою бывшую жену с сыном он обеспечивает – оплачивает им жилье, купил дом (позже по совместной договоренности его продали, и Горчакова приобрела квартиру в Пушкине), а также отправляет сыну деньги на жизнь.
Чуть больше недели назад с мальчиком произошла неприятная история – на него подняла руку соседка, которой не понравилось, что он играл с ее детьми и проткнул карандашом бассейн. После инцидента ребенок оказался в больнице. С делом разбирается Следственный комитет.
Во время инцидента с женой футбольного судьи Безбородова он поддерживал связь с семьей, и сразу нанял адвоката, чтобы разобраться с историей.
Фото: Instagram Стаса Пьехи
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