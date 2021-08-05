Стас Пьеха рассказал об отношениях с сыном: «Я даю ему больше, чем давали мне»

Церемония обошлась без Мендельсона – его заменил Чайковский. О самой свадьбе мало кто знал – Пьеха рассказал, что пригрозил сотрудникам ЗАГСа, что если они расскажут журналистам о его браке, ничего хорошего с ними не будет.

Брак Пьехи, к сожалению, долго не продержался – от Натальи Горчаковой у него есть сын Петя.

Пьеха признался, что мальчик не пошел в школу в этом году, хотя 7 лет ему уже исполнилось – у Пети гиперактивность, и в обществе, где много людей, ему тяжело. Сейчас с мальчиком работают психологи, стараясь помочь ему адаптироваться.

«Он в этом году не пошел в школу, потому что оказался гиперактивным. Когда он попадает в большой коллектив, то начинает буянить. Я тоже не любит большие коллективы. Но я не буянил, а терпел, а потом выписывал кому-нибудь люлей, потому что надо было снять напряжение. А он сразу начинает мочить всех, ругаться, крушить. Ему тяжело в большом коллективе».