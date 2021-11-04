Стас Пьеха рассказал о своих «братьях по зависимости»

В юном возрасте участник проекта «Фабрика звезд» имел пристрастие к запрещенным веществам, которое со временем переросло в настоящую зависимость. Певец периодически лечился, но потом снова и снова срывался. Каждый новый срыв Стаса Пьехи проходил тяжелее предыдущего. Так продолжалось до 34-летнего возраста, пока музыканта неожиданно не сразил инсульт. С того момента жизнь исполнителя разделилась на «до» и «после».

Внук Эдиты Пьехи активно занялся лечением своей болезни и уже за 7 лет достиг невероятных результатов. За это время певец даже открыл собственную клинику, в которой помогает людям, столкнувшимся с той же проблемой, что и он когда-то.

Также Стас не без горечи вспоминает свое прошлое и товарищей, которые «встали с ним на кривую дорожку». «Я единственный из всех бывших наркоманов, который выглядит так хорошо. В основном все, кто со мной начинал употреблять, — уже не живут. Устал ходить на похороны, да и решил больше не ходить на прощания к наркоманам», — отмечает он в одном интервью.

Сам же Пьеха активно борется с зависимостью и продолжает свое лечение до сих пор. «Человеку надо учиться заново жить. Я, как зависимый человек, выжил, и мне нравится, как я теперь живу. До сих пор, кстати, хожу на групповые занятия», — делится он.