Стас Пьеха о неудачах в личной жизни: «Я был разочарован в женщинах, и они во мне»
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Стас Пьеха считается завидным холостяком российского шоу-бизнеса. Еще в 2015 году певец расстался с матерью своего сына, и с тех пор о его личной жизни известно немного. В последнем интервью артист приоткрыл завесу тайны.
Как оказалось, Стас даже не знает, доведен бракоразводный процесс до конца или нет. Вполне возможно, что по документам он еще женат. Однако его это совсем не волнует. С бывшей женой Натальей певец поддерживает дружеские отношения. «Мы прекрасно контактируем, общаемся», — добавил Пьеха.
На вопросы о нынешней спутнице жизни Стас отвечает уклончиво: «Я не рассказываю о личной жизни. Уверен: чем меньше о ней говоришь, тем больше шансов, что все в ней сложится». Зато он охотно описал свой идеал женщины. «Привлекательная, блондинка или брюнетка, мне не важно. Заботливая, теплая, мне нравятся такие девушки. Умная, но в меру, не чересчур. С понятными жизненными взглядами, принципами. И, наверное, с чувством юмора, чтобы легко относилась ко многим вещам, не накручивала себе», — заявил музыкант.
По словам Стаса, не всегда в его личной жизни все было гладко: «Как у всех, и я был разочарован в женщинах, и они во мне». Но, несмотря на неудачи, певец все же верит в любовь. Будущую избранницу предупреждает сразу — на подвиги не готов: «Не могу сказать, что я по натуре своей романтик, совершал ради женщин какие-то невероятные поступки. У меня не было такого. Как и все мужчины, я старался делать подарки, удивлять, но ничего грандиозного, выходящего за рамки классического подхода в отношениях, не делал».
Сейчас артист полностью погружен в воспитание сына Пети. Ребенок для него — центр вселенной, поэтому личная жизнь отходит на второй план.
Фото: Global Look Press