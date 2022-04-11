Стас Пьеха о неудачах в личной жизни: «Я был разочарован в женщинах, и они во мне»

На вопросы о нынешней спутнице жизни Стас отвечает уклончиво: «Я не рассказываю о личной жизни. Уверен: чем меньше о ней говоришь, тем больше шансов, что все в ней сложится». Зато он охотно описал свой идеал женщины. «Привлекательная, блондинка или брюнетка, мне не важно. Заботливая, теплая, мне нравятся такие девушки. Умная, но в меру, не чересчур. С понятными жизненными взглядами, принципами. И, наверное, с чувством юмора, чтобы легко относилась ко многим вещам, не накручивала себе», — заявил музыкант.

По словам Стаса, не всегда в его личной жизни все было гладко: «Как у всех, и я был разочарован в женщинах, и они во мне». Но, несмотря на неудачи, певец все же верит в любовь. Будущую избранницу предупреждает сразу — на подвиги не готов: «Не могу сказать, что я по натуре своей романтик, совершал ради женщин какие-то невероятные поступки. У меня не было такого. Как и все мужчины, я старался делать подарки, удивлять, но ничего грандиозного, выходящего за рамки классического подхода в отношениях, не делал».

Сейчас артист полностью погружен в воспитание сына Пети. Ребенок для него — центр вселенной, поэтому личная жизнь отходит на второй план.

Фото: Global Look Press