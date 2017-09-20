Сегодня в семье Стаса Михайлова настоящий праздник — его дочери Маше исполнилось пять лет.

«Вот и твой первый юбилей!!! Я благодарю Бога, что ты появилась на свет! Мое маленькое чудо, ты родилась в такой светлый день, поэтому ты такая свелая, как солнышко!!! Пусть Пресвятая Богородица всю твою жизнь будет тебе покровом и заступлением! Мы тебя очень любим! Просто будь счастлива!!!», — написал счастливый отец.

К поздравлениям присоединилась и супруга артиста Инна, которая тоже решила поделиться своим счастьем с помощью Instagram, выложив милые снимки с дочерью.

Маша @mashastasa поздравляем тебя с Днем рождения. Ты Чудо -ребенок, которого обожают абсолютно Все ! Твое чувство юмора в столь юном возрасте дает нам надежду, что ты вырастишь неординарной личностью. Храни Господь и Царица Небесная. Любим тебя. Сегодня ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ», — написала она.

К слову, как ранее рассказывал Стас, они с женой стараются, чтобы их дети выросли порядочными и скромными, а не «избалованными жизнью мажорами». Именно поэтому наследники звездной четы учатся в обычной школе, а самые младшие дочери Иванка и Маша и вовсе еще не осознают, что их папа известный артист.

Фото: instagram