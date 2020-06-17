Стас Костюшкин впервые показал видео со старшим 17-летним сыном от второй жены: «Все мужики в сборе»
Фото: Starface
Стас Костюшкин уже много лет счастлив в третьем браке с женой Юлией. В семье растут двое сыновей — 13-летний Богдан и 4-летний Мирон. Дети часто появляются на страницах родителей в социальной сети.
Но у экс-солиста группы «Чай вдвоем» есть еще один ребенок — старший сын Мартин (через месяц ему исполнится 17) от второй жены Ольги. И артист показал редкое видео с ним. Мартин приехал в гости к отцу, и все вместе они занялись зарядкой на открытом воздухе.
«Все мужики в сборе! Начинаем день с утренней гимнастики. Так здорово: папа не хочет уступать сыновьям, а сыновья папе», — написал Стас в микроблоге.
Многие из подписчиков Стаса не знали, что у него трое детей, и забросали его вопросами: «Все трое ваши мальчики?», «Я честно говоря не знала. Хотя часто вас смотрю», «Третий тоже ваш сын?».
«Отец-молодец», «Какая спортивная и дружная семья. Удачи вам и здоровья. А сыновья под стать папе», «Сколько Костюшкиных!», «Молодцы! Хороший пример от папы! Младший старается не отставать!», — написали в комментариях.
На днях Стас Костюшкин отметил 16-летие начала романа с третьей супругой Юлией. К ней он ушел от второй жены Ольги, с которой прожил всего три года.
Фото и видео: Instagram Стаса Костюшкина, Starface
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