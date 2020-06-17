Стас Костюшкин впервые показал видео со старшим 17-летним сыном от второй жены: «Все мужики в сборе»

Стас Костюшкин уже много лет счастлив в третьем браке с женой Юлией. В семье растут двое сыновей — 13-летний Богдан и 4-летний Мирон. Дети часто появляются на страницах родителей в социальной сети.

Но у экс-солиста группы «Чай вдвоем» есть еще один ребенок — старший сын Мартин (через месяц ему исполнится 17) от второй жены Ольги. И артист показал редкое видео с ним. Мартин приехал в гости к отцу, и все вместе они занялись зарядкой на открытом воздухе.

«Все мужики в сборе! Начинаем день с утренней гимнастики. Так здорово: папа не хочет уступать сыновьям, а сыновья папе», — написал Стас в микроблоге.