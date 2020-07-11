Стас Костюшкин тепло поздравил старшего сына с днем рождения: «Обожаю! Люблю! Горжусь твоей умной головой!»
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
11 июля свой день рождения отмечает старший сын Стаса Костюшкина Мартин. Знаменитый отец опубликовал в Instagram видеоколлаж из фотографий именинника и оставил под ним трогательную подпись: «Сына @ya_pinky_pig , с Днём Рождения!!! Обожаю ! Люблю ! Горжусь твоей умной головой ! Только вперед , и только к достижению всех целей» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены). В комментариях к публикации экс-участник дуэта «Чай вдвоем» написал, что имениннику исполнилось семнадцать лет.
«17? А такой малыш ещё, скромняжка на вид. Лапуля одним словом. С днём рождения, Мартин!», «А мне вообще показалось что ему 14 или 15», «Ох сколько девчачьих сердец будет разбито», «Красавец, есть в кого!», «С Днём Рождения вашего Сыночка, пусть он будет счастлив всегда!!!», «Боже мой, как же летит время! Уже 17! Стас, желаю всего самого наилучшего на его пути! Пусть мечты и желания сбываются! И главное пусть на жизненном пути не будет преград! С праздником!!!», «С днём рождения! Пусть ваш мальчик будет здоровым, счастливым и таким же мужчиной как его папа», «С днём рождения сына! Очень похож на Вас», «С Днём рождения!Обалдеть,уже 17 лет!» — комментируют фолловеры.
Напомним, Стас Костюшкин был женат трижды, первенца певцу подарила его вторая супруга, Ольга. С 2006 года артист состоит в браке с Юлией Клоковой, родившей ему сыновей Богдана и Мирона.
Фото: Instagram/@stas_kostyushkin_official, Globallookpress
Видео: Instagram/@stas_kostyushkin_official
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