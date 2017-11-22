Певец признался, что из-за его решения оставить супругу и маленького ребенка от него отвернулись многие знакомые.

Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин вот уже больше десяти лет живет в браке с абсолютной чемпионкой мира по акробатике, танцовщицей и телеведущей Юлией. Начинались эти отношения непросто. Дело в том, что на момент встречи с Юлей Стас был женат, а его сыну был всего один год, но справиться с нахлынувшими на него чувствами он не смог.

«И вот она сидит в моей машине, и у нее такая невероятная улыбка и глаза! И я поплыл… Твержу себе: «Спокойно! У тебя семья, твоему ребенку год – угомонись!» Я, в принципе, не Казанова, а очень сомневающийся в себе человек. Никогда не ходил ни налево, ни направо. В моей жизни было четыре девушки, на троих я женился», — рассказал костюшкин в шоу «Мой герой».

Напомним, первой супругой Стаса Костюшкина стала актриса и пианистка по имени Марианна, с которой он познакомился, когда ему было семнадцать лет. Певец тяжело переживал развод с бросившей его женой и практически сразу женился на танцовщице Ольге, родившей ему сына Мартина. С нынешней супругой Юлией Стас растит двоих детей — сыновей Богдана и Мирона.

Фото: starface, instagram