«Старый, страшный, но я все равно тебя люблю»: Регина Тодоренко оригинально призналась мужу в чувствах

Слухи о романе Регины Тодоренко и Влада Топалова появились в СМИ в начале прошлого года, однако пара усиленно делала вид, что их отношения являются лишь дружескими. Тем не менее, летом телеведущая и певец сообщили о помолвке, а 5 декабря у них родился долгожданный сын. Пара часто подвергается атакам хейтеров в социальных сетях, но на все негативные комментарии Регина дала оригинальный ответ. «@vladtopalovofficial , ты такой старый стал , фу , морщины на лице , уууууу.....щеки обвисли 😂😂😂, но я все равно тебя люблю ❤, несмотря на то, что ты очень страшный )» — написала Тодоренко под новым фото с мужем и сыном.
«Достойный стеб над хэйтерами😄👍обожаю вас, Регина, за позитив )», «Круто когда в семье присутствует стеб друг над другом)», «Регина, вы молодец!! Дабы избежать критики неадекватной в адрес своего мужа, сама написала , вместо доброжелателей подписчиков!!)) Неужели не понятно, что она спец сделала, чтобы вы не писали гадости в адрес ее мужа, как ранее всегда делали?? Регина любит его таким какой он есть, а мы только радоваться должны этому!! Умейте принимать чужое счастье!!!❤❤ Регина, вы прекрасная , с отличным чувством юмора, искренняя и умеете любить!!!», «Вот это комплимент мужу 😆», «Достойный ответ хейтерам!!!», «У каждой принцессы должно быть свое чудовище😁», «Здоровый стеб создаёт благоприятную атмосферу в семье», «Вы крейзи, но это настолько круто», «Высокие отношения 🤣», «На взаимных подколах хорошие отношения и строятся)», — написали фолловеры.
Больше о семье Регины Тодоренко и Влада Топалова вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!