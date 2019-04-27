«Старый, страшный, но я все равно тебя люблю»: Регина Тодоренко оригинально призналась мужу в чувствах

«Достойный стеб над хэйтерами😄👍обожаю вас, Регина, за позитив )», «Круто когда в семье присутствует стеб друг над другом)», «Регина, вы молодец!! Дабы избежать критики неадекватной в адрес своего мужа, сама написала , вместо доброжелателей подписчиков!!)) Неужели не понятно, что она спец сделала, чтобы вы не писали гадости в адрес ее мужа, как ранее всегда делали?? Регина любит его таким какой он есть, а мы только радоваться должны этому!! Умейте принимать чужое счастье!!!❤❤ Регина, вы прекрасная , с отличным чувством юмора, искренняя и умеете любить!!!», «Вот это комплимент мужу 😆», «Достойный ответ хейтерам!!!», «У каждой принцессы должно быть свое чудовище😁», «Здоровый стеб создаёт благоприятную атмосферу в семье», «Вы крейзи, но это настолько круто», «Высокие отношения 🤣», «На взаимных подколах хорошие отношения и строятся)», — написали фолловеры.