«Старушка»: фанаты не узнают 53-летнюю Жанну Эппле

«Жанна верни свой прежний цвет волос..блонд...не твое...», «Жанна постарела (», «Ужасная фотография!! Обе выглядят намного старше!!», «Эппле, смени цвет волос. Как спившаяся бабка», «Давно Жанну не видела, на фоне Бледанс выглядит как её мама, цвет волос очень прибавляет возраст.Извините))», «В клинику пластической хирургии вас занесло....остановиииитесь.… перебор», «Жанна перекрасьтесь опять в рыжий, сейчас вы старо выглядите», — написали пользователи Сети.

Напомним, в конце февраля стало известно, что Жанна Эппле стала бабушкой. Старший сын актрисы Потап и его жена стали родителями мальчика, которого назвали Северин.

Фото: instagram