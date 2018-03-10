«Старушка»: фанаты не узнают 53-летнюю Жанну Эппле
Несколько лет назад Жанна Эппле сменила имидж и стала блондинкой, однако, многие поклонники до сих пор спорят, идет ли актрисе новый цвет волос. Так, минувший вечер звезда «Бальзаковского возраста» провела в компании своей подруги Эвелины Бледанс, о чем знаменитости рассказали в Instagram. Под совместным снимком подруг, опубликованном в Instagram Бледанс, фолловеры раскритиковали внешний вид Жанны Эппле.
«Жанна верни свой прежний цвет волос..блонд...не твое...», «Жанна постарела (», «Ужасная фотография!! Обе выглядят намного старше!!», «Эппле, смени цвет волос. Как спившаяся бабка», «Давно Жанну не видела, на фоне Бледанс выглядит как её мама, цвет волос очень прибавляет возраст.Извините))», «В клинику пластической хирургии вас занесло....остановиииитесь.… перебор», «Жанна перекрасьтесь опять в рыжий, сейчас вы старо выглядите», — написали пользователи Сети.
Напомним, в конце февраля стало известно, что Жанна Эппле стала бабушкой. Старший сын актрисы Потап и его жена стали родителями мальчика, которого назвали Северин.
Фото: instagram