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Старший сын Жасмин уступил однокурснику свое бюджетное место в МГИМО

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Жасмин со старшим сыном Михаилом

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В этом году 21-летний Михаил Семендуев, старший сын певицы Жасмин, перешел уже на четвертый курс университета. Звезда решила рассказать, как начиналась его учеба в престижном заведении.

Три года назад сын Жасмин Михаил для учебы выбрал факультет международных экономических отношений МГИМО. Молодой человек все время посвящает учебе, и, как оказалось, в самом начале своего пути он успел совершить благородный поступок.

«Сын изначально поступил на бюджетное место. Но отказался учиться бесплатно, упросив меня заплатить за его учебу. Сказал, что мы можем себе это позволить, и ему хочется дать возможность получить бесплатное образование тем ребятам, кто не может учиться платно. Я очень сильно возмущалась, а дедушка особенно кричал. В итоге мне пришлось мальчика поддержать. Я работала очень много, поэтому могу позволить себе это», — призналась Жасмин в интервью порталу Dni.ru.

Исполнительница также добавила, что, несмотря на болезненное расставание с отцом Миши Вячеславом Семендуевым, она разрешает сыну часто видеться с родителем. «Они каждый день созваниваются, придумывают разные новые идеи. Каждое воскресенье проводят вместе. Миша помогает отцу и в работе — ездит с поручениями по делам, довозит его куда, если надо срочно добраться», — рассказала Жасмин. Напомним, что у певицы есть еще двое детей от второго брака с бизнесменом и политиком Иланом Шором.

Фото: Instagram

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