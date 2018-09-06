Старший сын Жасмин уступил однокурснику свое бюджетное место в МГИМО

Три года назад сын Жасмин Михаил для учебы выбрал факультет международных экономических отношений МГИМО. Молодой человек все время посвящает учебе, и, как оказалось, в самом начале своего пути он успел совершить благородный поступок.

«Сын изначально поступил на бюджетное место. Но отказался учиться бесплатно, упросив меня заплатить за его учебу. Сказал, что мы можем себе это позволить, и ему хочется дать возможность получить бесплатное образование тем ребятам, кто не может учиться платно. Я очень сильно возмущалась, а дедушка особенно кричал. В итоге мне пришлось мальчика поддержать. Я работала очень много, поэтому могу позволить себе это», — призналась Жасмин в интервью порталу Dni.ru.