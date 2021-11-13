Старший сын Подольской и Преснякова рассмешил младшего брата до слез — милое видео

Певица Наталья Подольская с сыновьями Иваном и Артемием отдыхает в Египте. Далеко не все днина курорте в это время выдаются солнечными, однако с плохим настроением из-за пасмурной погоды семейство справляется собственными силами. И не последнюю роль в этом играет первенец Подольской и Преснякова — 6-летний Артемий.

Артистка выложила короткий ролик, записанный на прогулке с детьми. Артемий, двигаясь впереди коляски с младшим братом, походкой и смешными гримасами смог поднять настроение и ему, и маме. «Тема веселит Ваню до колик», — отметила Наталья Подольская в подписи к видео.