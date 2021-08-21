Старший сын Олега Табакова покинул Россию и терпит убытки в бизнесе: как живет наследник режиссера

Но все имеющиеся компании Антона потерпели убытки в 2020 году. Агенство по аренде и управлению недвижимости ушло в минус на 947 тыс рублей. А похожая компания «Виконт-1» показала результат еще хуже – минус 3,3 млн рублей. И третье дело актера с минусом в 327 тыс рублей уже не кажется таким существенным.

«Мой трудовой стаж начался в шесть лет: я впервые снялся в кино и получил гонорар. Это было более полувека назад! Могу я позволить себе наконец побыть безработным?», — шутил наследник режиссера перед отъездом из России.

Напомним, что Антон Табаков является старшим сыном из четверых детей легендарного режиссера. Рожден в первом браке Олега Павловича с актрисой Людмилой Крыловой. Советские звезды были вместе 34 года.