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Старший сын Олега Табакова покинул Россию и терпит убытки в бизнесе: как живет наследник режиссера

61-летний актер и ресторатор Антон Табаков несколько лет назад покинул Россию и переехал в Париж. Бизнесмен пытался наладить дела и вести работу дистанционно, но компании актера не приносят доход и работают в минус. Ресторатор отмечал, что хочет быть ближе к семье, поэтому решил пожертвовать всеми своими проектами в Москве.
Старший сын Олега Табакова покинул Россию и терпит убытки в бизнесе: как живет наследник режиссера

Причиной переезда в столицу Франции три года назад стали дочери предпринимателя от четвертой жены Анжелики, которые родились и растут в Париже. Рестораны Табакова были популярными местами в столице, но Антон принял решение закрыть их, понимая, что вести руководство дистанционно ему будет проблематично.

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я выбрал вместо рекламы.
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Антон Табаков

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Как сообщает «KP.RU», бизнесмен владел 14 проектами, из которых на данный момент не закрылись только три.

Памятник Олегу Табакову

Но все имеющиеся компании Антона потерпели убытки в 2020 году. Агенство по аренде и управлению недвижимости ушло в минус на 947 тыс рублей. А похожая компания «Виконт-1» показала результат еще хуже – минус 3,3 млн рублей. И третье дело актера с минусом в 327 тыс рублей уже не кажется таким существенным.

«Мой трудовой стаж начался в шесть лет: я впервые снялся в кино и получил гонорар. Это было более полувека назад! Могу я позволить себе наконец побыть безработным?», — шутил наследник режиссера перед отъездом из России.

Напомним, что Антон Табаков является старшим сыном из четверых детей легендарного режиссера. Рожден в первом браке Олега Павловича с актрисой Людмилой Крыловой. Советские звезды были вместе 34 года.

Фото и видео: Global Look Press

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