Старший сын мужа Макеевой заявил, что его мать зарабатывает на своем разводе
Молодой человек заявил, что за время пребывания в Москве его мать успела сходить на шоу, однако ни разу не подошла к нему.
«Ну да хорошо же хайпить на сыне. И не пишите мне что это моя мама. Это биологическая мама», – написал он в Instagram.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @m_a_l_k_o_v
Сама Светлана прокомментировала выпад своего сына, и заявила, что бывший муж и Анастасия Макеева манипулируют им, и заявила, что не собирается оставлять это так просто.
«Слишком далеко все зашло! Правда за мной, есть факты и доказательства… А еще я прошу не слушать пьяный бред обиженной женщины и не травить третьи лица, совершенно не причастные к этой истории, которые не являются моими возлюбленными, а стали врагами просто потому что захотели помочь мне, а не поддержать ту сторону», – написала она.
Ранее во время шоу «Прямой эфир», на котором появились Роман Мальков, Светлана и Анастасия Макеева, женщины устроили драку. Светлана настаивает, что бывший муж бросил ее и не платит алименты.
Сам Мальков утверждает, что любви между ними не было давно, а о своих детях он не забыл.
Фото: Instagram Светланы Мальковой, Андрея Малькова, Анастасии Макеевой
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