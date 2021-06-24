Старший сын мужа Макеевой заявил, что его мать зарабатывает на своем разводе

«Слишком далеко все зашло! Правда за мной, есть факты и доказательства… А еще я прошу не слушать пьяный бред обиженной женщины и не травить третьи лица, совершенно не причастные к этой истории, которые не являются моими возлюбленными, а стали врагами просто потому что захотели помочь мне, а не поддержать ту сторону», – написала она.

Ранее во время шоу «Прямой эфир», на котором появились Роман Мальков, Светлана и Анастасия Макеева, женщины устроили драку. Светлана настаивает, что бывший муж бросил ее и не платит алименты.

Сам Мальков утверждает, что любви между ними не было давно, а о своих детях он не забыл.