Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма будет учиться в интернате

Решение об отправке старшего сына в интернат связывают с планами семьи перебраться в Виндзорский замок.

«Это не секрет, что принц Уильям и Кейт Миддлтон собираются обосноваться в Беркшире, и Джордж намерен покинуть свою школу этим летом, если обстоятельства внезапно не изменятся», — передает инсайдер.

Ранее появилась информация, что королева решила передать часть своих монарших полномочий Кейт Миддлтон и принцу Уильяму. Супруги возьмут на себя обязанности, которые преимущественно были возложены на Елизавету.