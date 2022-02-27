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Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма будет учиться в интернате

Разговоры о том, что герцоги Кембриджские намерены отдать сына в школу-интернат, ходят уже давно. Старший сын Джордж пошел в школу в возрасте четырех лет. Все это время он обучался со своей сестрой Шарлоттой в частной школе Томаса Баттерси в Лондоне.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королевская семья

Фото: https://www.instagram.com/theroyalfamily/

Однако сейчас стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям рассматривают закрытый интернат для мальчиков Ludgrove School в Беркшире. Учеба в этом заведении в дальнейшем открывает все двери. Выпускники Ludgrove School в большинстве случаев поступают в очень престижные государственные колледжи. Но и стоит золотой билет в жизнь немало. Стоимость обучения в Ludgrove School составляет 724 326-782 628 рублей за один семестр.

Решение об отправке старшего сына в интернат связывают с планами семьи перебраться в Виндзорский замок.

«Это не секрет, что принц Уильям и Кейт Миддлтон собираются обосноваться в Беркшире, и Джордж намерен покинуть свою школу этим летом, если обстоятельства внезапно не изменятся», — передает инсайдер.

Ранее появилась информация, что королева решила передать часть своих монарших полномочий Кейт Миддлтон и принцу Уильяму. Супруги возьмут на себя обязанности, которые преимущественно были возложены на Елизавету.

Фото и видео: https://www.instagram.com/theroyalfamily/

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