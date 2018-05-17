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Старший сын Евгения Плющенко шокировал соседей своей выходкой

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Фото из Instagram Евгения Плющенко
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11-летний Егор Плющенко увлекся экстримом.

Старший сын Евгения Плющенко растет не по дням, а по часам. Все мы помним Егора маленьким мальчиком, но сегодня он предстал совсем в другом амплуа.

11-летний подросток увлекся экстремальным катанием на мотоцикле. Он не ограничивает себя скоростной ездой, время от времени заставляя своего «железного коня» вставать на дыбы и катаясь на одной ноге, чем шокирует и пугает всех, кто это видит.

«Мой сын Егор! Любитель скорости и экстрима! Шокирует местное население», — написал гордый отец под коротким видеороликом.

«Какой смелый!!! Красавчик!!!», «Интересно, а мама это видела?», «Только бы грани риска чувствовал....», «Абалдеть! Мужик», — беспокоятся подписчики.

«Мой сын не перестает удивлять», — согласен Евгений.

Егор родился в браке фигуриста с Марией Ермак. Пара поженилась в 2005 году, спустя год появился на свет их сын, в 2008 году молодые родители развелись. В 2009 году Евгений женился на Яне Рудковской. Вместе они воспитывают Сашу Плющенко, сейчас ему 5 лет.

Фото: instagram

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