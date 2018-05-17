Старший сын Евгения Плющенко шокировал соседей своей выходкой

Старший сын Евгения Плющенко растет не по дням, а по часам. Все мы помним Егора маленьким мальчиком, но сегодня он предстал совсем в другом амплуа.

11-летний подросток увлекся экстремальным катанием на мотоцикле. Он не ограничивает себя скоростной ездой, время от времени заставляя своего «железного коня» вставать на дыбы и катаясь на одной ноге, чем шокирует и пугает всех, кто это видит.

«Мой сын Егор! Любитель скорости и экстрима! Шокирует местное население», — написал гордый отец под коротким видеороликом.