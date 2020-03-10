Старшие дочери Анджелины Джоли перенесли тяжелые операции

Перед написанием откровенной колонки для Time, актриса посоветовалась с детьми, мнение которых уважает. Анджелина Джоли рассказала, что два месяца провела у постели 15-летней Захары, но, когда та восстановилась, на операционный стол попала 13-летняя Шайло.

Обладательницу «Оскара» до слез трогало то, как сестры заботились друг о друге. «Я видела, как мои девочки легко уступали друг другу. Меня радует, что они так любят друг друга. Они понимают, что с проблемами проще бороться вместе», — призналась Джоли.