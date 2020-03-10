Старшие дочери Анджелины Джоли перенесли тяжелые операции
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Фото: EAST NEWS
Анджелина Джоли, которая не любит рассказывать о жизни своих шестерых детей, призналась, что ее старшие дочери — Захара и Шайло перенесли тяжелые операции. Последние месяцы, по ее словам, были очень трудными для девочек.
Перед написанием откровенной колонки для Time, актриса посоветовалась с детьми, мнение которых уважает. Анджелина Джоли рассказала, что два месяца провела у постели 15-летней Захары, но, когда та восстановилась, на операционный стол попала 13-летняя Шайло.
Обладательницу «Оскара» до слез трогало то, как сестры заботились друг о друге. «Я видела, как мои девочки легко уступали друг другу. Меня радует, что они так любят друг друга. Они понимают, что с проблемами проще бороться вместе», — призналась Джоли.
Фото: Анджелина, Шайло и Захара
«В жизни бывают моменты, когда никто не может помочь, и все, что нам остается делать, — это дышать, закрыв глаза. И, сделав шаг через боль, мы продолжаем жить дальше», — добавила Анджелина. Она уверена, что трудности еще больше сплотили семью.
У Анджелины Джоли шесть детей: 18-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 13-летняя Шайло и 11-летние Вивьен и Нокс. Троих старших она усыновила, а троих младших родила от третьего мужа Брэда Питта. Отношения актеров длились 10 лет, они подали на развод в 2016 году, окончательно процесс завершился лишь два с половиной года спустя. Все дети живут с матерью.
Фото: Getty Images, East News, Paul Fenton/ Global look press
Видео: Access
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