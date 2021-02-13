Старшая сестра Егора Крида вышла замуж за аргентинца-красавца
Фото: @paulinamichaels / Instagram
Летом прошлого года в личном блоге Полина Булаткина объявила о помолвке: «Две недели назад во время заката в любимой Санта Монике я сказала «да» моему любимому, самому достойному мужчине, который когда-либо встречался мне на пути. Хочется так много написать, описать этот момент во всех подробностях и красках, но почему-то не находятся подходящие слова, только эмоции и чувства. Скажу только то, что Он — то самое настоящее и родное, которое я очень долго ждала». Как оказалось, избранником блондинки стал некий Чарли Морено родом из Аргентины. Пара вместе с 2019 года, и известно, что Морено аж дважды делал возлюбленной предложение. Возлюбленные переехали в Буэнос-Айрес, где он повторно сделал ей предложение. Чарли хотел запечатлеть радостный момент на камеру, ведь летом еще действовали ограничения из-за коронавируса.
Фото: @paulinamichaels / Instagram
12 февраля в блоге Полины появились кадры с церемонии бракосочетания. Невеста предпочла элегантный белый брючный костюм. Романтический образ дополнила оригинальная шляпка с вуалью. Жених появился в классическом сером костюме. Поклонники пары вовсю поздравляют Полину и Чарли. Влюбленные не стали устраивать пышное торжество, отдав предпочтение росписи в кругу близких.
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_Фото: @paulinamichaels / Instagram
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