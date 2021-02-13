Старшая сестра Егора Крида вышла замуж за аргентинца-красавца

12 февраля в блоге Полины появились кадры с церемонии бракосочетания. Невеста предпочла элегантный белый брючный костюм. Романтический образ дополнила оригинальная шляпка с вуалью. Жених появился в классическом сером костюме. Поклонники пары вовсю поздравляют Полину и Чарли. Влюбленные не стали устраивать пышное торжество, отдав предпочтение росписи в кругу близких.

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