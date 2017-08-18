Старшая дочь Веры Глаголевой опубликовала в Instagram трогательный пост
Сегодня в Москве состоится прощание с прекрасной актрисой, талантливым режиссером и сценаристом Верой Глаголевой, скончавшейся несколько дней назад от продолжительного заболевания. Старшая дочь актрисы — Анна Нахапетова — посвятила матери трогательное письмо, которое опубликовала в своем блоге.
«Ты была всем для меня! Все мои 38 лет мы были рядом, мы созванивались по десять раз на день и это была наша жизнь, ты знала все про нас, кто где и как, мы даже никогда не ссорились по настоящему, мы жили все эти годы рядом и это было самым большим счастьем, всегда ощущать рядом с Тобой себя маленькой девочкой. Ты всегда была нашей поддержкой и опорой. Ты слишком рано нас оставила, слишком несправедливо рано. У нас столько было планов, ты так много могла ещё сделать, так много... Ты дарила людям любовь и красоту, Тебя нельзя было не любить, Ты излучала свет! Ты всегда говорила, что плохая бабушка, но Ты была лучшей бабушкой и самой лучшей мамой! Я могу много писать и напишу обязательно, но сейчас душат слезы и невозможно дышать. Наша жизнь разделилась на До и После......»
Подписчики Анны в своих искренних комментариях соболезнуют девушке и всей семье Веры Глаголевой: «Крепитесь... Асей вашей большой семьёй... Как можете.. боль утраты не с чем не сравнить ... Можно лишь успокоить себя тем, что маме там лучше чем здесь.. Вы сама мама, и вам надо быть сильной ради своей девочки ... Господи! Дай Вам сил пережить эту потерю... Царствие небесное Вашей маме....», «Мамы никогда не умирают... просто рядом быть перестают.. соболезную, просто нет слов...», «Искренние соболезнования... Ваша мама чудесный человек!!! Она всегда будет рядом! Держитесь!», «Неееет!(((((Нет тех слов, чтобы выразить сожаление!!!((( Всей семьёй любили и восхищались вашей МАМОЙ!!! Волнует до глубины души(((».
Напомним, в этом году Вере Глаголевой исполнился 61 год. У актрисы было трое дочерей: Анна и Мария от первого брака с режиссером Родионом Нахапетовым и Анастасия от второго брака с бизнесменом Кириллом Шубским. Вера Глаголева никогда публично не говорила о своей болезни, она ушла из жизни в расцвете творческих сил.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram, globallookpress