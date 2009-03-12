Старшая дочь Валерия Меладзе Инга закрутила новый роман после развода

Старшая дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж в 2017 году, однако этому браку не суждено было продлиться долго. По информации портала StarHit, супруги приняли решение расстаться. «Их отношения изжили себя. Сама Инга на тему бывшего старается не говорить, болезненная для нее история, как и для каждой девушки. В семье это табу», — цитирует издание источник из окружения пары.

Напомним, Инга Меладзе и Нури Вергезе состояли в отношениях более восьми лет, после чего приняли решение пожениться. В январе 2017 года пара в окружении родных зарегистрировала отношения, а спустя десять месяцев устроила в Марокко пышное торжество, продолжившееся в Грузии.