Старшая дочь певицы Славы показала тонкую талию и аппетитные формы на эффектной фотографии

Старшая дочь певицы Славы растет копией мамы, но не желает становиться ее тенью. В блоге молодой красотки уже сейчас можно найти массу откровенных фотографий, под которыми благодарная публика осыпает комплиментами ее фигуру и внешность. Новый снимок — ее любимый — не стал исключением.

«Здесь должна была быть какая-нибудь сексуальная подпись , но мне дико лень что-то придумывать. Просто скажу, что очень люблю эту фотографию, которую сделала @ekaterina_vrednaya . Жду новой встречи. Вообще люблю профессиональные фотосессии и не люблю фоткаться на телефон», — кокетничает 21-летняя модель.