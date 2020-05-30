Старшая дочь певицы Славы показала тонкую талию и аппетитные формы на эффектной фотографии
Фото: Instagram Александры Морозовой
Старшая дочь певицы Славы растет копией мамы, но не желает становиться ее тенью. В блоге молодой красотки уже сейчас можно найти массу откровенных фотографий, под которыми благодарная публика осыпает комплиментами ее фигуру и внешность. Новый снимок — ее любимый — не стал исключением.
«Здесь должна была быть какая-нибудь сексуальная подпись , но мне дико лень что-то придумывать. Просто скажу, что очень люблю эту фотографию, которую сделала @ekaterina_vrednaya . Жду новой встречи. Вообще люблю профессиональные фотосессии и не люблю фоткаться на телефон», — кокетничает 21-летняя модель.
«Я тоже люблю проф фотографии», «Проф, конечно, если он проф, то гораздо лучше и интереснее», «Нам без разницы кто твою красивую попку будет фоткать», «Вот так нам очень нравится», «Красивая фоточка», «Огонь», «Бомба», — комментируют фолловеры.
Фото и видео: Instagram
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