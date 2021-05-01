Старшая дочь Ивана Урганта рассталась с парнем американцем

20-летняя Эрика Кикнадзе, старшая дочь Ивана Урганта от предыдущего брака его жены Натальи Кикнадзе, проживает и учится в США. На протяжении двух лет девушка встречалась с парнем по имени Муса. Для Эрики это первые серьезные отношения. Молодые люди познакомились на одной из вечеринок, а также учатся в одном университете – Parsons School of Design в Нью-Йорке, престижная школа дизайна, куда Эрика поступила в 2018 году.

Пара постоянно публиковала совместные фотографии, поклонники были уверены в искренности их отношений и о разрыве не думал никто. Эрика и Муса были одной из самых стильных пар Нью-Йорка и отлично дополняли друг друга.

Официального подтверждения расставания пока нет, но возлюбленные отписались друг от друга в Instagram и удалили совместные фотографии, кроме рекламной кампании бренда Jacquemus. По таким действиям в современном мире вполне можно судить о разладе в отношениях молодых людей.

Из-за пандемии Эрика уже около года не была в России и не виделась с родителями. Иван Ургант очень скучает по дочери и надеется навестить ее как можно скорее.