16-летняя Соня Киперман одной из первых поздравила маму Веру Брежневу с 36-летием.

Сегодня певица Вера Брежнева празднует 36-летие . С самого утра звездные друзья красавицы осыпают ее в соцсетях комплиментами и поздравлениями. Не осталась в стороне и старшая дочь знаменитости Соня Киперман.

«С днем рождения, самая лучшая мама на свете, бесконечно за тебя благодарна», — написала девушка в своем микроблоге, показав трогательный снимок с мамой из своего детства.

Фолловеры Сони не только присоединились к ее словам, но и в очередной раз отметили, что мама и дочка очень похожи.

Фото: Instagram