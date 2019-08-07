Старшая дочь Анны Седоковой показала редкое фото с сестрой Моникой и маленьким братом

14-летняя дочь Анны Седоковой показала в Instagram редкую фотографию с 8-летней сестрой Моникой и 2-летним братом Гектором. Фото сделано на Антибах, где сейчас отдыхает певица с детьми.
«Неважно, сколько тебе лет, но если ты рядом с братьями и сестрами, то возвращаешься в детство», - написала Алина.
По договору с бывшим мужем Максимом Чернявским, Анна Седокова не имеет права делать их общую дочь Монику публичным человеком и показывать ее фотографии в социальных сетях. Поэтому на странице певицы часто можно увидеть только Гектора и чуть реже – Алину. Под снимком дочери Анна первой оставила комментарий со множеством сердечек.
« Моника наконец-то мы ее увидили. какая взрослая уже»,
«Какие зайки»,
«Моника так выросла и такая красивая», - отметили подписчики Алины (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Напомним, Анна Седокова родила троих детей от разных мужчин. Отношения с каждым из них длились недолго.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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