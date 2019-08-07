Старшая дочь Анны Седоковой показала редкое фото с сестрой Моникой и маленьким братом

14-летняя дочь Анны Седоковой показала в Instagram редкую фотографию с 8-летней сестрой Моникой и 2-летним братом Гектором. Фото сделано на Антибах, где сейчас отдыхает певица с детьми.

«Неважно, сколько тебе лет, но если ты рядом с братьями и сестрами, то возвращаешься в детство», - написала Алина.