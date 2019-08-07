passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Старшая дочь Анны Седоковой показала редкое фото с сестрой Моникой и маленьким братом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анна Седокова со старшей дочерью Алиной

Фото: Instagram
Сама певица не имеет возможности публиковать снимки с младшей дочкой.

14-летняя дочь Анны Седоковой показала в Instagram редкую фотографию с 8-летней сестрой Моникой и 2-летним братом Гектором. Фото сделано на Антибах, где сейчас отдыхает певица с детьми.

«Неважно, сколько тебе лет, но если ты рядом с братьями и сестрами, то возвращаешься в детство», - написала Алина.

По договору с бывшим мужем Максимом Чернявским, Анна Седокова не имеет права делать их общую дочь Монику публичным человеком и показывать ее фотографии в социальных сетях. Поэтому на странице певицы часто можно увидеть только Гектора и чуть реже – Алину. Под снимком дочери Анна первой оставила комментарий со множеством сердечек.

Анна Седокова танцует с Алиной и Моникой

« Моника наконец-то мы ее увидили. какая взрослая уже»,

«Какие зайки»,

«Моника так выросла и такая красивая», - отметили подписчики Алины (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Напомним, Анна Седокова родила троих детей от разных мужчин. Отношения с каждым из них длились недолго.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!