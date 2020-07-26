«Старая и страшная? А я уверена, что молодая!» Айза Анохина ответила недоброжелателям

Айза Анохина бывшая жена рэпера Гуфа. Сейчас девушка является блогером и предпринимателем. В браке с исполнителем у нее родился сын Сами. После пяти лет совместной жизни пара решила расстаться. Вторым мужем Айзы стал предприниматель Дмитрий Анохин, от которого она в 2016 году родила сына Элвиса. К сожалению, эти отношения тоже закончились разводом. В 2020 году блогнрша объявила, что состоит в отношениях с экс-участником реалити-шоу «Дом-2» Олегом Майами, но не все поверили, что у пары действительно любовь. В сети ходили слухи, что новый роман - всего лишь пиар-ход для продвижения нового шоу Айзы. 10 июля на своей странице в Инстаграм Анохина объявила, что их с Олегом отношения подошли к концу.