Становится только хуже: Андрей Губин признался, что уже «одной ногой в могиле»
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Фото: КиноПоиск
Звезда 90-х, хиты которого пела вся страна, заработанные на творчестве деньги потратил на врачей. Но ни причин болезни, ни эффективных методов лечения до сих пор не знает. Единственное, что ему известно достоверно, так это диагноз — левосторонняя прозопалгия.
В результате этой неврологической аномалии Губин не только мучается от болевых ощущений по всему телу и, по словам самого артиста, буквально гниет заживо, но и в ближайшем будущем потеряет зубы: «Первые боли я начал чувствовать с 16 лет. В 28 я уже написал песню "Я устал от небес вечной милости ждать". В тот момент на самом деле уже было очень больно. И, к сожалению, с тех пор лучше не стало, только хуже», — признался артист в диалоге с журналистом «КП».
Артист признался, что готовится к смерти и более того, даже ждет избавления от бесконечных болевых ощущений: «Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо», — с грустью отметил он.
Андрей Губин признался, что он не может вести обычный образ жизни или даже завести романтические отношения, но ему горько осознавать, что пока он преодолевает серьезные трудности, в России его считают «наркоманом».
Фото и видео: КиноПоиск, кадры из программы «Секрет на миллион», официальный сайт артиста, Rambler