Становится только хуже: Андрей Губин признался, что уже «одной ногой в могиле»

В результате этой неврологической аномалии Губин не только мучается от болевых ощущений по всему телу и, по словам самого артиста, буквально гниет заживо, но и в ближайшем будущем потеряет зубы: «Первые боли я начал чувствовать с 16 лет. В 28 я уже написал песню "Я устал от небес вечной милости ждать". В тот момент на самом деле уже было очень больно. И, к сожалению, с тех пор лучше не стало, только хуже», — признался артист в диалоге с журналистом «КП».

Артист признался, что готовится к смерти и более того, даже ждет избавления от бесконечных болевых ощущений: «Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо», — с грустью отметил он.

Андрей Губин признался, что он не может вести обычный образ жизни или даже завести романтические отношения, но ему горько осознавать, что пока он преодолевает серьезные трудности, в России его считают «наркоманом».