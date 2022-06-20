Становится хуже: Татьяна Тарасова снова госпитализирована

75-летняя Татьяна Тарасова подтвердила слухи о своей очередной госпитализации. Сначала в СМИ появилась информация о том, что тренер почувствовала себя не очень хорошо, поэтому ей потребовалась срочная медицинская помощь в одной из столичных клиник.

В качестве версий о причинах госпитализации главного эксперта по фигурному катанию выдвигались версии от тяжелых последствий перенесенного коронавируса до обострения хронических заболеваний. Как оказалось, именно это и стало основной причиной посещения клиники.

«Госпитализация была связана с обострением проблем со спиной у тренера», — рассказал источник из окружения Тарасовой.

Несколько лет назад тренер перенесла сложную операцию на позвоночнике. Сначала все было хорошо, но потом у нее начались сильные боли, из-за которых ей даже пришлось пересесть в инвалидное кресло. Сейчас забота о Татьяне Анатольевне лежит на плечах ее помощницы Аделине, а также на преданных друзьях.