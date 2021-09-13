Станислава Любшина увезли в больницу с серьезной травмой головы

Актер сумел продержаться до конца спектакля, несмотря на то, что все это время испытывал сильную боль, и отыграл его до конца. Только после завершения постановки он отправился в медицинское учреждение на «скорой».

Когда Любшин добрался до больницы, медики оценили его состояние как тяжелое. В данный момент артист находится в 67-й больнице Москвы. Также в СМИ есть информация, что артиста уже отпустили домой восстанавливаться после травмы самостоятельно.

Актер известен как своими театральными ролями, так и участием в легендарных картинах «Кин-дза-дза!», «Царь Иван Грозный», «Не стреляйте в белых лебедей», в сериале «Годунов» и многих других.