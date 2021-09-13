Станислава Любшина увезли в больницу с серьезной травмой головы
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Актер Станислав Любшин серьезно пострадал, упав во время спектакля. Инцидент произошел во время постановки в МХТ им. Чехова в Камергерском переулке, сообщает «МК».
Что именно послужило причиной травмы, пока не известно. В театре журналистам рассказали, что во время постановки «Чайка», где Любшин играет Сорина, его герой должен был упасть. Однако, предположительно, актер упал неудачно и сильно ударился головой.
Актер сумел продержаться до конца спектакля, несмотря на то, что все это время испытывал сильную боль, и отыграл его до конца. Только после завершения постановки он отправился в медицинское учреждение на «скорой».
Когда Любшин добрался до больницы, медики оценили его состояние как тяжелое. В данный момент артист находится в 67-й больнице Москвы. Также в СМИ есть информация, что артиста уже отпустили домой восстанавливаться после травмы самостоятельно.
Актер известен как своими театральными ролями, так и участием в легендарных картинах «Кин-дза-дза!», «Царь Иван Грозный», «Не стреляйте в белых лебедей», в сериале «Годунов» и многих других.
Фото: Global Look press