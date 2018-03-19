Стало известно, зачем Пугачева и Галкин тайно летали с детьми на Кипр
Журналисты выяснили, что на днях супруги Алла Пугачева и Максим Галкин успели слетать на Кипр вместе с детьми. Но пара не публиковала никаких снимков из этого короткого путешествия, поскольку оказалось, что поездка была деловой.
«Приезд Аллы и Максима связан с прошлогодней покупкой ими недвижимости на Кипре и получением гражданства этой страны. Детей пришлось привезти, потому что сейчас для оформления некоторых документов потребовалось присутствие всех членов семьи», — объяснил журналу StarHit один из риэлторов кипрского агентства, куда обратились знаменитости.
Поскольку Пугачева и Галкин получили европейские паспорта еще в прошлом году, выходит, что сейчас гражданами Кипра (соответственно, Евросоюза) стали маленькие Гарри и Лиза. Для этого их родители и инвестировали 2 миллиона евро в недвижимость на этом солнечном острове.
Фото: Instagram