Стало известно, зачем Пугачева и Галкин тайно летали с детьми на Кипр

Журналисты выяснили, что на днях супруги Алла Пугачева и Максим Галкин успели слетать на Кипр вместе с детьми. Но пара не публиковала никаких снимков из этого короткого путешествия, поскольку оказалось, что поездка была деловой.

«Приезд Аллы и Максима связан с прошлогодней покупкой ими недвижимости на Кипре и получением гражданства этой страны. Детей пришлось привезти, потому что сейчас для оформления некоторых документов потребовалось присутствие всех членов семьи», — объяснил журналу StarHit один из риэлторов кипрского агентства, куда обратились знаменитости.