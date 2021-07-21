Стало известно, во сколько Ксении Собчак обходится отдых во Франции
Ксения Собчак активно делится со своими подписчиками кадрами из своего отпуска – сначала она отдыхала в Италии, а теперь отправилась во Францию и проводит время в Сен-Тропе.
Собчак рассказала, что русских на этом курорте очень мало. Назвать его бюджетным нельзя – стоимость суточного проживания в номере, который снимает Ксения, составляет около 120 тысяч рублей, подсчитали журналисты издания «Комсомольская правда» . Добраться до курорта тоже недешево – перелет в обе стороны на одного человека обойдется в 100 тысяч рублей.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @xenia_sobchak
На отдыхе Собчак примеряет элегантные наряды – романтичные платья и эффектные головные уборы.
Отдыхать в Сен-Тропе нравится многим звездам – там же проводят время Анастасия Решетова со своим сыном от Тимати Ратмиром, которая взяла на семейный отдых свою подругу Наталью Рудову.
Ранее вместе со своей семьей там отдыхала Яна Рудковская, которая тоже делилась фотографиями со своими поклонниками.
Фото: Instagram Ксении Собчак
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