Стало известно, во сколько Ксении Собчак обходится отдых во Франции

Ксения Собчак активно делится со своими подписчиками кадрами из своего отпуска – сначала она отдыхала в Италии, а теперь отправилась во Францию и проводит время в Сен-Тропе.

Собчак рассказала, что русских на этом курорте очень мало. Назвать его бюджетным нельзя – стоимость суточного проживания в номере, который снимает Ксения, составляет около 120 тысяч рублей, подсчитали журналисты издания «Комсомольская правда» . Добраться до курорта тоже недешево – перелет в обе стороны на одного человека обойдется в 100 тысяч рублей.