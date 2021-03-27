Стало известно, сколько Шепелев заплатил за роды супруги в королевских условиях

Напомним, что для Шепелева и Тулуповой этот ребенок стал вторым. У телеведущего есть сын Платон, которого ему родила Жанна Фриске, у Екатерины есть дочь Лада от первого брака. Влюбленные даже познакомились через детей — Платона и Ладу водили в один детский сад, где между Шепелевым и Тулуповой вспыхнули взаимные чувства.

Дмитрий Шепелев уже рассказал о прибавлении в семействе своему сыну Платону и падчерице Ладе.

Сейчас Екатерина и Дмитрий принимают поздравления от родственников и друзей.