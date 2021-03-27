Стало известно, сколько Шепелев заплатил за роды супруги в королевских условиях
Фото: @dmitryshepelev / Instagram
Стоимость в госпитале «Лапино», где супруга Дмитрий Шепелева родила во второй раз, зависит от категории врача и выбранной программы. Как сообщает издание «Комсомольская правда» звезды чаще всего выбирают роды «люкс», по программе «все включено» у лучших врачей. Стоят такие программы: 577 – 682 тысячи рублей. После родов и маму, и малыша обследуют, выписка после естественных родов на третий день. Дмитрий Шепелев присутствовал при рождении сына, и сразу после появления малыша на свет нянчил новорожденного. Как известно, палаты клинического госпиталя «Лапино» предполагают размещение не только мамы с малышом, но и их гостей.
Фото: @dmitryshepelev / Instagram
Напомним, что для Шепелева и Тулуповой этот ребенок стал вторым. У телеведущего есть сын Платон, которого ему родила Жанна Фриске, у Екатерины есть дочь Лада от первого брака. Влюбленные даже познакомились через детей — Платона и Ладу водили в один детский сад, где между Шепелевым и Тулуповой вспыхнули взаимные чувства.
Дмитрий Шепелев уже рассказал о прибавлении в семействе своему сыну Платону и падчерице Ладе.
Сейчас Екатерина и Дмитрий принимают поздравления от родственников и друзей.
Фото: @dmitryshepelev / Instagram
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