Певица Монеточка потратила 20 миллионов рублей на квартиру в центре Москвы

В новые апартаменты звезда еще не заехала, хотя уже зарегистрировалась по месту жительства. Будущие соседи певицы пока видели ее всего несколько раз. В квартире Монеточки сейчас идет ремонт.

Впрочем, помимо приятных новостей, в жизни певицы есть и неприятные. Так, на днях в своем инстаграм-аккаунте Монеточка сообщила, что заболела коронавирусом. Певица рассказала, что собрала все самые неприятные симптомы, а вот ее муж — музыкант Виктор Исаев, который тоже подхватил неприятную заразу, переносит болезнь бессимптомно.

«Несмотря на отвратное самочувствие, настроение неплохое. Смотрю сериал и сплю 12 часов в день. А вы как там? Здоровы? Надеюсь, что да», — поделилась с подписчиками Монеточка, пожелав всем здоровья.