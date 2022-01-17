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Певица Монеточка потратила 20 миллионов рублей на квартиру в центре Москвы

Певица Монеточка, настоящее имя которой Лиза Гырдымова, приобрела недвижимость в Москве. В октябре 2020 года в интервью Юрию Дудю певица рассказала, что купила дом в Сочи за 18 миллионов рублей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лиза Гырдымова, более известная как Монеточка

Фото: Instagram @monetochkaliska

Во сколько же обошлась Монеточке квартира в Басманном районе Москвы? По информации телеграм-канала Mash , за жилье площадью 60 кв. м артистка отдала 20 миллионов. Новая квартира певицы находится в доме, построенном в 1914 году.

В новые апартаменты звезда еще не заехала, хотя уже зарегистрировалась по месту жительства. Будущие соседи певицы пока видели ее всего несколько раз. В квартире Монеточки сейчас идет ремонт.

Впрочем, помимо приятных новостей, в жизни певицы есть и неприятные. Так, на днях в своем инстаграм-аккаунте Монеточка сообщила, что заболела коронавирусом. Певица рассказала, что собрала все самые неприятные симптомы, а вот ее муж — музыкант Виктор Исаев, который тоже подхватил неприятную заразу, переносит болезнь бессимптомно.

«Несмотря на отвратное самочувствие, настроение неплохое. Смотрю сериал и сплю 12 часов в день. А вы как там? Здоровы? Надеюсь, что да», — поделилась с подписчиками Монеточка, пожелав всем здоровья.

Фото: Instagram

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