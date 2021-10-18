Стало известно, сколько Бузова, Самойлова и другие звезды получают за рекламу в Instagram

Реклама в блогах звезд в Instagram и TikTok дает прекрасные результаты, а поэтому пользуется большим спросом. Издание «Комсомольская правда» выяснило, кому из звезд больше всего платят за рекламу и от чего это зависит.

Стоит отметить, что цена рекламы зависит не от количества подписчиков, а от того, сколько людей действительно читают посты.

«По данным за 2020 год общий бюджет рынка блогеров в инстаграме составил 7 миллиардов рублей, что на 69% больше, чем в 2019 год – тогда было 4,2 миллиарда рублей. В пандемию рост аудитории блогеров с миллионами подписчиков в инстаграм замедлился, также можно отметить популярность формата сторис. Стоимость у блогеров миллионников в инстаграме может начинаться от 100 000 рублей, у топовых звезд есть реклама и от 1,5 миллионов рублей. Цена зависит не от числа подписчиков блогера, а от того, сколько реально людей читают посты и смотря его сторис», – прокомментировал маркетолог Владимир Крюков.