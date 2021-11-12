Стало известно, с кем будет работать Artik после ухода Анны Дзюбы из дуэта

2 ноября 2021 года поклонников группы Artik & Asti ошарашила новость о том, что всеми любимый дуэт больше не будет существовать в привычном составе. Анна Дзюба решила продолжить творческий путь отдельно от Артема Умрихина.

Однако фанатам дуэта не стоит расстраиваться, ведь Artik обещал найти новую Asti взамен Дзюбе.

«Группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе. В каком?! Скоро расскажу!», — сообщил Умрихин в своем Instagram.

И вот теперь стало известно, что музыкальный лейбл Self Made Music, которому принадлежит дуэт, уже начал полноценное сотрудничество с молодой певицей Любой Фоменко, наиболее известной публике под музыкальным псевдонимом ETOLUBOV.

Девушка некоторое время сотрудничала с Аланом Бадоевым, совсем недавно вышел их новый клип Mango, съемки которого проходили на островах Сейшельского архипелага.

Умрихин отзывается о Любе очень лестно и утверждает, что видит в ней огромный потенциал как в музыкальном исполнителе.

«C Любой мы знакомы очень давно, и я знаю ее как талантливую и целеустремленную девушку. Она имеет отличный вкус и стиль, именно поэтому работает с лучшими. Когда она пришла ко мне с проектом и показала свой материал, мы сразу предложили ей помощь. Это что-то необычное, абсолютно новое веяние в музыке, и она определенно имеет свой стиль. Я думаю, в скором будущем ETOLUBOV обрастет большой аудиторией», — сообщает Artik.

Их эмоции друг к другу абсолютно взаимны, певица также заверяет, что прониклась дружеской симпатией к нему уже очень давно.

«С Артемом мы знакомы больше десяти лет, и кроме того, что он очень хороший друг, он очень грамотный человек и профессионал. Он был первым, кому я показала материал, и очень меня поддержал. Новый сингл и клип — наша общая победа».

Подробности продолжения их сотрудничества пока не известны общественности, но, может, Artik все же нашел свою новую Asti в лице Любы Фоменко?