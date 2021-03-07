Стало известно, почему жена Демидова из «Квартета И» прикована к инвалидному креслу

В посте Александр написал: «Скоро уже два месяца, как жена моя Маргарита сломала ногу!!! Нам не повезло с теми, в чьи руки попали ее ноги!!! И не погружая вас в подробности всего, что с нами произошло за это время громко кричу-НИКОГДА НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СМ-КЛИНИКА на Новочерёмушкинской улице, дом 65, корп. 1 !!! Запомните эти фамилии и да будут они прокляты за халатность и непрофессионализм!!! Журавлев Кирилл Андреевич-хирург, Рогалевич Вячеслав Юрьевич-анастезиолог, Юдин Максим Юрьевич зам.глав.врача».