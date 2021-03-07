Стало известно, почему жена Демидова из «Квартета И» прикована к инвалидному креслу
Фото: @demidov_official / Instagram
Звезда «Квартета И» Александр Демидов в эфире программы «Ты не поверишь!» заявил, что его жена получила отвратительный результат лечение одной из частных клиник. Недавно супруга музыканта случайно поскользнулась во дворе загородного особняка и сломала лодыжку. Ей провели операцию в одной из частных клиник Москвы. Вставили в ногу пластину, но у женщины начались серьезные осложнения. В результате Маргарита оказалась прикована к инвалидному креслу.
В посте Александр написал: «Скоро уже два месяца, как жена моя Маргарита сломала ногу!!! Нам не повезло с теми, в чьи руки попали ее ноги!!! И не погружая вас в подробности всего, что с нами произошло за это время громко кричу-НИКОГДА НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СМ-КЛИНИКА на Новочерёмушкинской улице, дом 65, корп. 1 !!! Запомните эти фамилии и да будут они прокляты за халатность и непрофессионализм!!! Журавлев Кирилл Андреевич-хирург, Рогалевич Вячеслав Юрьевич-анастезиолог, Юдин Максим Юрьевич зам.глав.врача».
Фото: @demidov_official / Instagram
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