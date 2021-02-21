Стало известно, почему вдова Мягкова не была на прощании с актером

18 февраля стало известно о смерти актера Андрея Мягкова, наиболее известного по главной роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром». О его смерти сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова, где он работал.

Тело актера обнаружила дома его супруга. Он был в бессознательном состоянии. Прибывшие на место врачи скорой не смогли помочь Мягкову и констатировали его смерть. Причиной, предположительно, стала сердечная недостаточность.

Вдова актера Анастасия Вознесенская на прощании не была, не поехала она и на кладбище. Как сообщает «Комсомольская правда», череда этих событий породила волну слухов, которые развеял представитель семьи. Он передал слова Анастасии Валентиновны, из которых следует, что вдова в курсе вообще всего, что происходит с упоминанием ее семьи: «Сейчас слишком много неверной информации появилось. Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья»

Известно, что у Мягкова и его супруги были квартира в районе Дорогомилово и дачный участок в Московской области, которые они приобрели еще в советское время. Кроме того, в собственности машина Volkswagen Tiguan. Прямой наследницей актера является только его жена — 77-летняя Анастасия Вознесенская. Детей у Мягкова не было.

Народному артисту РСФСР было 82 года. Мягков наиболее известен по ролям в таких фильмах Эльдара Рязанова, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс».

За роль Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» Мягков получил государственную премию СССР, а за роль Новосельцева в «Служебном романе» — Госпремию РСФСР имени братьев Васильевых.

Это важно знать:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям