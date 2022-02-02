Стало известно, почему Лобода отказалась от судейства нового сезона «Голос. Дети»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lobodaofficial
По слухам, продюсеры шоу хотели видеть в составе жюри Светлану Лободу, которая занимала кресло жюри в двух предыдущих сезонах, но певица отказалась принимать участие в съемках за любые деньги.
Артистка отказалась от съемок по личным причинам. Об этом Popcornnews рассказал телеведущий Леван Тодуа. Лобода на данный момент одна из самых высокооплачиваемых и востребованных певиц в стране, она и без того слишком загружена и не нуждается в дополнительном доходе. К тому же Светлана недавно купила дом в Европе и часто проводит время заграницей вместе с дочерями.
«Она за границей находится, и у нее все прекрасно. Она сама в силу этого от телевизионных проектов отказывается. Светлана одна из самых высокооплачиваемых артистов на эстраде. Лобода прекрасно зарабатывает на тех же корпоративах, и я думаю, что ей это просто не надо», — поделился мнение светский обозреватель и телеведущий.
Напомним, в этом году участники проекта «Голос. Дети» будут бороться за попадание в команды таких наставников, как Полина Гагарина, Егор Крид и Баста. Для каждого из них это уже далеко не первый опыт судейства в шоу.
Фото: Instagram