Стало известно, почему Лобода отказалась от судейства нового сезона «Голос. Дети»

«Она за границей находится, и у нее все прекрасно. Она сама в силу этого от телевизионных проектов отказывается. Светлана одна из самых высокооплачиваемых артистов на эстраде. Лобода прекрасно зарабатывает на тех же корпоративах, и я думаю, что ей это просто не надо», — поделился мнение светский обозреватель и телеведущий.

Напомним, в этом году участники проекта «Голос. Дети» будут бороться за попадание в команды таких наставников, как Полина Гагарина, Егор Крид и Баста. Для каждого из них это уже далеко не первый опыт судейства в шоу.