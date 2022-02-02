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Стало известно, почему Лобода отказалась от судейства нового сезона «Голос. Дети»

На днях стало известно, кто займет кресла наставников нового сезона проекта «Голос. Дети». Вместо Светланы Лободы набирать свою детскую команду будет Полина Гагарина.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода

Фото: Instagram @lobodaofficial

По слухам, продюсеры шоу хотели видеть в составе жюри Светлану Лободу, которая занимала кресло жюри в двух предыдущих сезонах, но певица отказалась принимать участие в съемках за любые деньги.

Артистка отказалась от съемок по личным причинам. Об этом Popcornnews рассказал телеведущий Леван Тодуа. Лобода на данный момент одна из самых высокооплачиваемых и востребованных певиц в стране, она и без того слишком загружена и не нуждается в дополнительном доходе. К тому же Светлана недавно купила дом в Европе и часто проводит время заграницей вместе с дочерями.

«Она за границей находится, и у нее все прекрасно. Она сама в силу этого от телевизионных проектов отказывается. Светлана одна из самых высокооплачиваемых артистов на эстраде. Лобода прекрасно зарабатывает на тех же корпоративах, и я думаю, что ей это просто не надо», — поделился мнение светский обозреватель и телеведущий.

Напомним, в этом году участники проекта «Голос. Дети» будут бороться за попадание в команды таких наставников, как Полина Гагарина, Егор Крид и Баста. Для каждого из них это уже далеко не первый опыт судейства в шоу.

Фото: Instagram

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