Стало известно, почему Джиган пропустил день рождения жены и дочери

Некоторое время назад Джиган исчез из соцсетей – перестал публиковать посты и появляться в блоге жены. При этом у Оксаны Самойловой и одной из их дочерей был как раз день рождения. Модель пообещала отметить его с размахом, но позже – она объяснила это тем, что хочет набраться сил.

Поклонники всерьез начали переживать за кумира и за их отношения с Оксаной. Однако правда оказалась проще – рэпер загремел в больницу с коронавирусом.

Об этом сообщила kp.ru со ссылкой на свои источники.

«35-летний пациент находился на лечении в Городской клинической больнице № 40 в период с 21 по 27 апреля, у него был диагностирован коронавирус. Он получил всё необходимое лечение и уже выписан из больницы», – говорит собеседник издания. Судя по тому, что он уже проводит время с семьёй на Мальдивах, арендуя яхту стоимостью более 9 миллионов, сейчас жизни и здоровью Джигана ничего не угрожает.