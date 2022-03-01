Стало известно, кто является отцом долгожданного ребенка Натальи Фриске
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ friske_natalia
Наталья Фриске заявила, что планирует воспитывать дочь в одиночку, так как с отцом девочки они разошлись еще на третьем месяце беременности. Исполнительница добавила, что отношения закончились по ее инициативе, но запрещать общаться отцу с ребенком никто не собирается.
Поклонники артистки предполагают, что отцом малышки является бывший солист группы «Турбомода» Саша Попов. С ним Наталья записывала совместный трек «В небо». Подписчики догадывались, что у звезд завязался роман.
«Давайте дождемся в апреле рождения ребенка, это сейчас важнее всего, а отца Наташа, если сочтет нужным, сама назовет, это ее тайна», — приводит слова Попова «Комсомольская правда».
Исполнитель и сам подогревает слухи своими неоднозначными заявлениями. Например, недавно в своем личном блоге он обратился к Наталье с такими словами: «Ты меня вырезала давно из своей жизни». 40-летний музыкант, к слову, родом из Беларуси. Сама Наталья на одной из программ говорила о том, что ее бывший возлюбленный как раз оттуда.
Фото и видео: Instagram