Стало известно, кто является отцом долгожданного ребенка Натальи Фриске

Наталья Фриске заявила, что планирует воспитывать дочь в одиночку, так как с отцом девочки они разошлись еще на третьем месяце беременности. Исполнительница добавила, что отношения закончились по ее инициативе, но запрещать общаться отцу с ребенком никто не собирается.

Поклонники артистки предполагают, что отцом малышки является бывший солист группы «Турбомода» Саша Попов. С ним Наталья записывала совместный трек «В небо». Подписчики догадывались, что у звезд завязался роман.