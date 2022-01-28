Стало известно о еще одном внебрачном ребенке Александра Абдулова

В эфире шоу «Пусть говорят» активно обсуждали загадочную историю. Актриса Мария Голубкина сказала, что вся эта ситуация напоминает ей историю, связанную со Спартаком Мишулиным и его внезапными внебрачными детьми, о которых стало известно после смерти актера. «Молодой человек пробуется в кино. Абсолютно понятно, что это классная история, как у Спартака Мишулина. Просто вторая серия. Вот и все», — цитирует актрису «Комсомольская правда».

Но вот в случае с Абдуловым, возможно, его любвеобильность могла по-настоящему стать проблемой. В эфире шоу одногруппники актера Александр Мягченков и Владимир Кардонов вспомнили первую любовь Абдулова красавицу-медсестру по имени Татьяна. Они уверяют, что у пары был мимолетный роман и девушка тоже могла стать матерью ребенка Абдулова. Однако Татьяну никто не видел много лет.

«Мы их лет 30 пытаемся найти, я с экранов говорил не раз. Если есть сын, объявись. Плохого мы тебе ничего не сделаем», — рассказал друг знаменитого актера.