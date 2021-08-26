Стало известно о состоянии 90-летнего Ивана Краско, попавшего в больницу с инсультом
Директор актера Ивана Краско рассказал изданию «КП-Петербург» о том, как чувствует себя артист.
Накануне его увезли в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия прямо с дачи — как выяснили врачи, у артиста произошел инсульт. Сейчас он находится в реанимации НМИЦУ имени Алмазова.
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Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
«Иван Краско находится в средне-тяжелом состоянии, — говорит директор артиста Вячеслав Смородинов. — По словам врачей, он в сознании. Разговаривает и даже шутит. Однако они наблюдают у него очаги инсульта. В том числе и следы от прошлого. В ближайшее время будет новая информация».
Он отметил, что врачи обеспокоены состоянием Краско.
«Они делают скидку на возраст. Особенно на фоне того, что инсульт уже второй».
«Удар такой в голову. Нога потяжелела так, как будто привязали пудовую гирю. Причем все это так случилось резко», — ранее прокомментировал сам артист изданию «Собеседник». Актер до последнего отказывался ехать в больницу, на этом настояли его бывшая супруга и директор.
Фото: Global Look press
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