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Стало известно о состоянии 90-летнего Ивана Краско, попавшего в больницу с инсультом

Накануне стало известно, что актера срочно госпитализировали в одну из петербургских больниц. Артиста увезли прямо с дачи — несколько дней назад он почувствовал сильный удар в голову, однако затем ему немного полегчало и он решил не обращаться к медикам.
Стало известно о состоянии 90-летнего Ивана Краско, попавшего в больницу с инсультом

Директор актера Ивана Краско рассказал изданию «КП-Петербург» о том, как чувствует себя артист.

Накануне его увезли в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия прямо с дачи — как выяснили врачи, у артиста произошел инсульт. Сейчас он находится в реанимации НМИЦУ имени Алмазова.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Иван Краско с сыновьями

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

«Иван Краско находится в средне-тяжелом состоянии, — говорит директор артиста Вячеслав Смородинов. — По словам врачей, он в сознании. Разговаривает и даже шутит. Однако они наблюдают у него очаги инсульта. В том числе и следы от прошлого. В ближайшее время будет новая информация».

Он отметил, что врачи обеспокоены состоянием Краско.

«Они делают скидку на возраст. Особенно на фоне того, что инсульт уже второй».

«Удар такой в голову. Нога потяжелела так, как будто привязали пудовую гирю. Причем все это так случилось резко», — ранее прокомментировал сам артист изданию «Собеседник». Актер до последнего отказывался ехать в больницу, на этом настояли его бывшая супруга и директор.

Фото: Global Look press

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