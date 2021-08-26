Стало известно о состоянии 90-летнего Ивана Краско, попавшего в больницу с инсультом

Он отметил, что врачи обеспокоены состоянием Краско.

«Они делают скидку на возраст. Особенно на фоне того, что инсульт уже второй».

«Удар такой в голову. Нога потяжелела так, как будто привязали пудовую гирю. Причем все это так случилось резко», — ранее прокомментировал сам артист изданию «Собеседник». Актер до последнего отказывался ехать в больницу, на этом настояли его бывшая супруга и директор.