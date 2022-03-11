Стало известно, куда и зачем Алла Пугачева уехала из России вместе с семьей

На днях Примадонна все же вышла на связь с поклонниками и сказала пару слов о своем местонахождении. Она объяснила разволновавшейся публике, что улетела в отпуск и в скором времени вернется на родину.

Напомним, что 28 февраля Пугачеву вместе с двойняшками Гарри и Лизой заметили в аэропорту «Внуково». «Каникулы, отпуск и лечение», — назвала цель поездки артистка в Instagram.