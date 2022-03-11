Стало известно, куда и зачем Алла Пугачева уехала из России вместе с семьей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ alla_orfey
На днях Примадонна все же вышла на связь с поклонниками и сказала пару слов о своем местонахождении. Она объяснила разволновавшейся публике, что улетела в отпуск и в скором времени вернется на родину.
Напомним, что 28 февраля Пугачеву вместе с двойняшками Гарри и Лизой заметили в аэропорту «Внуково». «Каникулы, отпуск и лечение», — назвала цель поездки артистка в Instagram.
Издание «Комсомольская правда» связалось с близкими друзьями Пугачевой и Галкина. Они сообщили, что звездная семья сейчас отдыхает в Израиле. Примадонна выбрала для семейного отпуска Кейсарию, где традиционно отдыхают самые именитые израильские адвокаты, телезвезды и музыкальные исполнители.
Как оказалось, Максим Галкин уже несколько лет арендует дом в Кейсарии. Малышам очень нравится проводить там время. Помимо этого, Алла на регулярной основе обследуется в местной клинике. Медучреждение, к слову, является владением одного из российских олигархов.
Фото и видео: Instagram