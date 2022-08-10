Итальянцы определились, в каком городе и когда пройдет «Евровидение 2022»

Полуфиналы «Евровидения» пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. Местом проведения стала арена Palaolimpico.

Италия стала страной-победителем «Евровидения-2021», которое проходило в Роттердаме в мае этого года. Первое место заняла итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

Молодые рокеры настолько полюбились публике, что стали одной из самых популярных музыкальных групп в этом году. Четверо друзей начинали свою карьеру на улицах Рима, где исполняли композиции в перерывах между учебой в университете. Спустя всего несколько лет ребята смогли пройти путь до самого популярного и влиятельного конкурса Европы и одержать победу.