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Итальянцы определились, в каком городе и когда пройдет «Евровидение 2022»

Ежегодный конкурс эстрадной песни в следующем году пройдет в стране победителей — Италии. Кандидатами для проведения масштабного музыкального фестиваля были: Милан, Римини, Болонья, Пезаро. Но властями было решено отдать предпочтение небольшому городу на севере страны.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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«Евровидение-2021»

Фото: Picture-alliance

Местом приема гостей и участников «Евровидения-2022» стал Турин. Именно в этом итальянском городе пройдет ежегодный музыкальный конкурс, сообщает Ansa.

Победители «Евровидения-2021» группа Mаneskin - Zitti E Buoni

Полуфиналы «Евровидения» пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. Местом проведения стала арена Palaolimpico.

Италия стала страной-победителем «Евровидения-2021», которое проходило в Роттердаме в мае этого года. Первое место заняла итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

Молодые рокеры настолько полюбились публике, что стали одной из самых популярных музыкальных групп в этом году. Четверо друзей начинали свою карьеру на улицах Рима, где исполняли композиции в перерывах между учебой в университете. Спустя всего несколько лет ребята смогли пройти путь до самого популярного и влиятельного конкурса Европы и одержать победу.

Фото и видео: Picture-alliance, Global Look Press