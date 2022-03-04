Стало известно, кто заменит Анну Нетребко в постановках «Метрополитен-опера»
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Фото: Getty Images
В начале марта появилась новость, что Анна Нетребко не споет в постановках театра Ла Скала, запланированных на март 2022 года. Тогда пресс-служба театра сообщила, что оперная дива не выйдет на сцену из-за болезни. Анна опровергла эти сведения, сообщив, что сама не явилась на репетиции.
Выяснилось, что театр отстранил ее от работы за личные взгляды: в Instagram Нетребко появилось фото с Валерием Гергиевым, которого сместили с поста главного дирижера Венского филармонического оркестра.
Теперь и «Метрополитен-опера» лишился знаковой артистки: в постановках театра Анну Нетребко заменит 46-летняя певица из Украины Людмила Монастырская. У артистки есть большой опыт работы с ведущими оперными театрами.
Генеральный менеджер театра Питер Гелб заявлял, что прекращение сотрудничества с Нетребко после долгих лет совместной работы — большая потеря, и назвал россиянку величайшей певицей, сообщает «Газета».
imago stock&people/ Global Look press
Pavlo_bagmut/ Global Look press
На все заявления о том, что театра якобы отказываются работать с ней, Анна заявляет, что это она не собирается работать с ними.
Муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов продолжает репетиции в Ла Скала.
Фото и видео: Getty Images, East News, Instagram, imago stock&people, Pavlo_bagmut/ Global look press