Стало известно, кто заменит Анну Нетребко в постановках «Метрополитен-опера»

В начале марта появилась новость, что Анна Нетребко не споет в постановках театра Ла Скала, запланированных на март 2022 года. Тогда пресс-служба театра сообщила, что оперная дива не выйдет на сцену из-за болезни. Анна опровергла эти сведения, сообщив, что сама не явилась на репетиции.

Выяснилось, что театр отстранил ее от работы за личные взгляды: в Instagram Нетребко появилось фото с Валерием Гергиевым, которого сместили с поста главного дирижера Венского филармонического оркестра.