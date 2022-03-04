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Стало известно, кто заменит Анну Нетребко в постановках «Метрополитен-опера»

Анна Нетребко — одна из самых известных оперных певиц. Но ведущие мировые театры разрывают с ней контракты на фоне последних событий. На днях стало известно, что народная артистка РФ не выйдет на сцену Ла Скала в мартовских постановках, а теперь и «Метрополитен-опера» объявил имя той, кто заменит Нетребко в ближайших спектаклях.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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«Метрополитен-опера» заменил Анна Нетребко

Фото: Getty Images

В начале марта появилась новость, что Анна Нетребко не споет в постановках театра Ла Скала, запланированных на март 2022 года. Тогда пресс-служба театра сообщила, что оперная дива не выйдет на сцену из-за болезни. Анна опровергла эти сведения, сообщив, что сама не явилась на репетиции.

Выяснилось, что театр отстранил ее от работы за личные взгляды: в Instagram Нетребко появилось фото с Валерием Гергиевым, которого сместили с поста главного дирижера Венского филармонического оркестра.

Теперь и «Метрополитен-опера» лишился знаковой артистки: в постановках театра Анну Нетребко заменит 46-летняя певица из Украины Людмила Монастырская. У артистки есть большой опыт работы с ведущими оперными театрами.

Генеральный менеджер театра Питер Гелб заявлял, что прекращение сотрудничества с Нетребко после долгих лет совместной работы — большая потеря, и назвал россиянку величайшей певицей, сообщает «Газета».

Анна Нетребко

imago stock&people/ Global Look press

Людмила Монастырская

Pavlo_bagmut/ Global Look press

На все заявления о том, что театра якобы отказываются работать с ней, Анна заявляет, что это она не собирается работать с ними.

Муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов продолжает репетиции в Ла Скала.

Фото и видео: Getty Images, East News, Instagram, imago stock&people, Pavlo_bagmut/ Global look press

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