Стало известно, кто воплотит образ Элвиса Пресли в новом фильме о легендарном певце

Издание Variety сообщило, что 27-летний голливудский актер Остин Батлер сыграет Элвиса Пресли в новом фильме База Лурмана. Батлер, на чьем счету роли в фильмах «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «Мертвые не умирают» Джима Джармуша, обошел таких претендентов на роль короля рок-н-ролла как Гарри Стайлс, Энсел Элгорт и Майлз Теллер. Кроме того, известно, что роль Тома Паркера, менеджера певца, сыгравшего важную роль в его жизни, сыграет Том Хэнкс.