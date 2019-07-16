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Стало известно, кто воплотит образ Элвиса Пресли в новом фильме о легендарном певце

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Остин Батлер

Фото: Global Look Press via ZUMA Press
27-летний Остин Батлер перевоплотится в короля рок-н-ролла.

Издание Variety сообщило, что 27-летний голливудский актер Остин Батлер сыграет Элвиса Пресли в новом фильме База Лурмана. Батлер, на чьем счету роли в фильмах «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «Мертвые не умирают» Джима Джармуша, обошел таких претендентов на роль короля рок-н-ролла как Гарри Стайлс, Энсел Элгорт и Майлз Теллер. Кроме того, известно, что роль Тома Паркера, менеджера певца, сыгравшего важную роль в его жизни, сыграет Том Хэнкс.

Известно, что съемки байопика об Элвисе Пресли стартуют уже в следующем году.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube/Elvis Presley

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