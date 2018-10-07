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Стало известно, кто вышел в финал шоу «Замуж за Бузову»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ольги Бузовой

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В эфир вышел предпоследний выпуск нашумевшего проекта.

Чем ближе финал проекта «Замуж за Бузову», тем сильнее накаляются страсти. Неделю назад выбор участника сделал Евгений Назаров. Мужчина забрал два миллиона рублей и покинул шоу. Сегодня, 7 октября, в эфир вышла седьмая серия проекта, в которой Ольга должна была решить, кто выйдет в финал.

Неожиданностью для поющей телеведущей стала информация о проверке на детекторе лжи, которую прошли претенденты на ее руку и сердце. О полиграфе Ольга узнала от Александра Гринева, с которым у нее состоялась очередная приватная беседа. Брюнетка уверена, что между ней и Александром пропасть, а в шоу он пришел лишь за пиаром. Полиграфолог, анализировавший ответы молодого человека, подтвердил подозрения Бузовой. Стоит отметить, что, отвечая на вопросы специалиста, Александр заявил — среди участников проекта нет того, кто стал бы мужем Ольги.

Сергею Зеленскому, с которым у Ольги прошло идеальное свидание, также не суждено было попасть в финал проекта. Как призналась поющая телеведущая, Сергей — слишком идеальный мужчина, и она не сможет ему дать столько, сколько он готов дать ей. По словам полиграфолога, Зеленский не очень уверенно ответил, что готов сделать Ольгу счастливой. Возможно, это связано с тем, что мужчина не совсем понимает, как это сделать. Несмотря на то, что Сергей вынужден покинуть проект, он не теряет надежды завоевать красотку.

В финал шоу «Замуж за Бузову» вышел лишь Денис Лебедев. Для него это стало сюрпризом, однако Ольга объяснила свой выбор. Ее отношение к мужчине за время проекта очень сильно изменилось. Телеведущая откровенно заявила, что хочет провести время с Денисом один на один, чтобы «разобраться в чувствах и понять, это что-то большее или это только здесь и только сейчас».

Финал проекта «Замуж за Бузову» выйдет в эфир уже в следующее воскресенье, 14 октября.

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