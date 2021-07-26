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Кто соседствует с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в Кенсингтонском дворце

Кенсингтонский дворец известен как дом для герцога и герцогини Кембриджских и их троих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, которые проживающих в квартире 1A. Но кто еще живет в королевской резиденции в Лондоне?
Кто соседствует с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в Кенсингтонском дворце

Дворец, расположенный в западной части Лондона, отличает нарочитая скромность. Построили его в 1605 году. Кенсингтонский дворец поделен на апартаменты, в которых проживают члены королевской семьи Великобритании. Самыми известными его жильцами были и являются королева Виктория, принцесса Диана, принц Уильям и Кейт Мидллтон.

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Слайд, который
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Принц Уильям и Кейт Мидллтон женаты 10 лет

Фото: East News

Принц Уильям и Кейт Миддлтон занимают 4-этажный особняк с 20 комнатами (находится в основном здании дворца), который ранее принадлежал сестре Елизаветы II, принцессе Маргарет.

Здесь расположены 5 комнат для приема гостей, три основные спальни, гардеробные, ночные и дневные ясли, помещения для персонала.

В апартаменты 1А герцог и герцогиня Кембриджские переехали в 2017 году, к моменту, когда Джордж пошел в школу, а Шарлотта — в детский сад. Но семья по-прежнему часто посещает свой загородный дом в Норфолке.

Изначально в апартаментах должны были находиться 30 комнат вместо нынешних 20. Pдесь установлено современное оборудование, полы с подогревом, WiFi, ТВ-проектор.

Принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбенком жили в коттедже Ivy, расположенном с противоположной стороны дворца от апартаментов Уильяма и Кейт. Евгения с переехала сюда незадолго до свадьбы в 2018 году.

В 2019-м принц Гарри и Эд Ширан записывали совместное видео в доме принцессы Евгении. После внучка Елизаветы II с мужем и сыном Августом переехали в поместье Frogmore Cottage, которое раньше занимали принц Гарри и Меган Маркл.

Квартиру №1 в непосредственной близости от Уильяма и Кейт ранее занимали двоюродный брат королевы герцог Глостерский и его жена герцогиня Глостерская. Но после того, как их трое детей выросли, супруги переехали в старые конюшни Кенсингтонского дворца, а квартиру ненадолго заняли Гарри и Меган.

В квартире расположена 21 комната и смежные двери в апартаменты герцога и герцогини Кембриджских.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Фото: Getty Images

Квартиру №10 напротив Затопленного сада занимают двоюродный брат Елизаветы II, принц Майкл Кентский и его жена Мари-Кристин. Пара живет во дворце с 1970-х годов, и когда-то они были соседями с принцессой Уэльской Дианой, принцессой Уэльской.

Супруги, которые не берут на себя обязанности членов королевской семьи на официальных мероприятиях, подверглись критике в 2000-х годах, когда выяснилось, что они не платят арендную плату. Ее Величество платила за квартиру своего двоюродного брата 120 000 фунтов стерлингов, в то время как он и его жена оплачивали только еженедельные счета за коммунальные услуги.

Депутаты парламента потребовали, чтобы они начали платить свою арендную плату по рыночной ставке в размере 10 000 фунтов стерлингов в месяц в 2002 году.

Майкл Кентский с супругой

Майкл Кентский с супругой

Фото: Getty Images

По соседству с коттеджем принцессы Евгенией и Джеком живет еще один двоюродный брат королевы, герцог Кентский и его жена Кэтрин. Их скромный двухэтажный коттедж — дом Рена, в котором когда-то размещался персонал дворца, выходит окнами на обнесенный стеной сад и немного обособлен от дворца. Он был назван в честь сэра Кристофера Рена, главного реставратора дворца.

Герцог Кентский с супругой Кэтрин

Герцог Кентский с супругой Кэтрин

Фото: Getty Images

Принцесса Диана жила в квартирах №8 и 9 даже после развода с принцем Чарльзом. Ее сыновья принц Уильям и принц Гарри выросли там ходили в детский сад и младшую школу неподалеку, прежде чем поступить в колледж Итон.

По словам биографа Дианы Эндрю Мортона, дворец был «детским раем» с его длинными коридорами, вертолетной площадкой и множеством открытых садов, в том числе на крыше, где семья проводила много времени.

В настоящее время в зданиях в основном проживает дворцовый персонал. Квартира №8 используется принцами Уильямом и Гарри для своих рабочих проектов. Помещение отремонтировали для этой цели и был преобразовали в редакцию на день, когда Кейт работала в качестве приглашенного редактора в Huffington Post в феврале 2016 года.

Принцесса Диана

Принцесса Диана

Фото: East News

Государственные покои дворца, закрытые для публики, долгое время были домом для членов большой королевской семьи. В квартирах также проживают отставных военнослужащие и сотрудники. Все помещения сдают в аренду.

Некоторые апартаменты Кенсингтонского дворца открыты для туристов.

Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images

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