Кто соседствует с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в Кенсингтонском дворце

Здесь расположены 5 комнат для приема гостей, три основные спальни, гардеробные, ночные и дневные ясли, помещения для персонала.

В апартаменты 1А герцог и герцогиня Кембриджские переехали в 2017 году, к моменту, когда Джордж пошел в школу, а Шарлотта — в детский сад. Но семья по-прежнему часто посещает свой загородный дом в Норфолке.

Изначально в апартаментах должны были находиться 30 комнат вместо нынешних 20. Pдесь установлено современное оборудование, полы с подогревом, WiFi, ТВ-проектор.