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Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении 2021» в Париже

Одиннадцатилетняя москвичка Таня Меженцева прошла отбор и отправится представлять страну в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение 2021». Исполнительница покорила жюри и интернет-зрителей исполнением песни Mon ami и получила наибольшее количество голосов.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Таня Меженцева

Фото: @tanya.mezhentseva/Instagram

«Победителем национального отборочного конкурса "Детское Евровидение - 2021" становится Таня Меженцева», — объявили ведущие национального отбора.

Это уже не первое участие певицы международном конкурсе. В 2019 году она уже представляла Россию в дуэте с Денберелом Ооржаком. Тогда исполнители заняли 13-е место. На этот раз Таня попытает удачу в соло исполнении.

Таня Меженцева — Mon ami

На право отправиться в Париж на песенный конкурс были поданы более 500 заявок. В финал прошли 12 претендентов, среди которых был выбран победитель.

В жюри представлены: певица и участница конкурса «Евровидение 2004» Юлия Савичева, председатель комитета «Детского Евровидения» Екатерина Орлова, юные певцы Екатерина Манешина и Валерий Кузаков, а возглавила жюри — Манижа.

Фото и видео: Instagram