Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении 2021» в Париже
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @tanya.mezhentseva/Instagram
«Победителем национального отборочного конкурса "Детское Евровидение - 2021" становится Таня Меженцева», — объявили ведущие национального отбора.
Это уже не первое участие певицы международном конкурсе. В 2019 году она уже представляла Россию в дуэте с Денберелом Ооржаком. Тогда исполнители заняли 13-е место. На этот раз Таня попытает удачу в соло исполнении.
На право отправиться в Париж на песенный конкурс были поданы более 500 заявок. В финал прошли 12 претендентов, среди которых был выбран победитель.
В жюри представлены: певица и участница конкурса «Евровидение 2004» Юлия Савичева, председатель комитета «Детского Евровидения» Екатерина Орлова, юные певцы Екатерина Манешина и Валерий Кузаков, а возглавила жюри — Манижа.
Фото и видео: Instagram