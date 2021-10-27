Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении 2021» в Париже

На право отправиться в Париж на песенный конкурс были поданы более 500 заявок. В финал прошли 12 претендентов, среди которых был выбран победитель.

В жюри представлены: певица и участница конкурса «Евровидение 2004» Юлия Савичева, председатель комитета «Детского Евровидения» Екатерина Орлова, юные певцы Екатерина Манешина и Валерий Кузаков, а возглавила жюри — Манижа.