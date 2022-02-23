Стало известно, кому королева Елизавета II планирует передать свои полномочия в ближайшее время
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Фото: I-Images/Global Look Press
Королева Елизавета II вызвала к себе внука, принца Уильяма, и его жену Кейт Миддлтон. Королева попросила их взять на себя некоторые ее полномочия, так как она сейчас не может полноценно заниматься своими делами по состоянию здоровья. Уильям и Кейт, конечно, ответили согласием, сообщает издание «ОК!».
«Королева сказала герцогу и герцогине Кембриджским, что они должны быть готовы стать королем и королевой в самое ближайшее время», — сообщают приближенные королевской четы.
Монарх вызвала на совещание именно принца Уильяма и герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон, так как доверяет им больше всего. Принц всегда поддерживал бабушку, помогал в трудную минуту и был честен с ней.
Елизавета II попросила пару быть как можно чаще на виду у публики в ближайшую неделю. Кейт Миддлтон не стала спорить с правительницей, она всегда готова выполнять больше, чем от нее требуется, и королева ценит это по достоинству.
Изначальными претендентами на престол были принц Чарльз и его супруга Камилла. Однако престарелые члены королевской семьи вряд ли в полной мере смогут справиться со своими обязанностями, так как их тоже подкосил коронавирус. Сейчас они находятся на самоизоляции.
Фото: Global Look Press