Стало известно, кому королева Елизавета II планирует передать свои полномочия в ближайшее время

Королева Елизавета II вызвала к себе внука, принца Уильяма, и его жену Кейт Миддлтон. Королева попросила их взять на себя некоторые ее полномочия, так как она сейчас не может полноценно заниматься своими делами по состоянию здоровья. Уильям и Кейт, конечно, ответили согласием, сообщает издание «ОК!».

«Королева сказала герцогу и герцогине Кембриджским, что они должны быть готовы стать королем и королевой в самое ближайшее время», — сообщают приближенные королевской четы.

Монарх вызвала на совещание именно принца Уильяма и герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон, так как доверяет им больше всего. Принц всегда поддерживал бабушку, помогал в трудную минуту и был честен с ней.