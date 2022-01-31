Стало известно, кому достанется наследство сценариста Виктора Мережко
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Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
В Москве сценарист жил в большой квартире рядом с метро «Аэропорт», как сообщает Teleprogramma.pro. В одном из интервью он также рассказывал, что его дочь Мария купила дачу в Рузском районе. Однако, по словам Мережко, для того чтобы жить там круглый год, нужно было заниматься благоустройством дома, так как он был достаточно холодным.
После съемок сериала «Сонька Золотая Ручка» сценарист переехал жить в Санкт-Петербург, где он приобрел еще одну небольшую квартиру. Виктор Мережко преподавал в Институте кино и телевидения в Северной столице.
По словам адвоката Андрея Князева, недвижимость должна достаться сыну и дочери Мережко. В браке с женой Тамарой у него родились дочь Мария и сын Иван. Союз продлился больше 30 лет. Жена Мережко скончалась от рака в 1997 году.
«Если нет завещания, то наследство будет делиться в равных долях между сыном и дочерью. Ну а если Виктор Мережко завещал все кому-то другому — другу или любимой женщине, — то дети не будут иметь на него право», — сказал адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев.
Виктор Мережко написал сценарии к таким фильмам, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться». Всего в его фильмографии более 70 картин.
Фото: GlobalLookPress