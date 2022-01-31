Стало известно, кому достанется наследство сценариста Виктора Мережко

В Москве сценарист жил в большой квартире рядом с метро «Аэропорт», как сообщает Teleprogramma.pro. В одном из интервью он также рассказывал, что его дочь Мария купила дачу в Рузском районе. Однако, по словам Мережко, для того чтобы жить там круглый год, нужно было заниматься благоустройством дома, так как он был достаточно холодным.

После съемок сериала «Сонька Золотая Ручка» сценарист переехал жить в Санкт-Петербург, где он приобрел еще одну небольшую квартиру. Виктор Мережко преподавал в Институте кино и телевидения в Северной столице.